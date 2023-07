Petite annonce surprise me forçant a sortir de mon sommeil, une collection rétro incluant les jeux 8 et 16 bits jurassic Park est annoncé pour le mois d'octobre sur tout les supports.Alors oui je connais l'intérêt de certains pour ce type d'annonces mais il s'agit de notre patrimoine vidéo ludique donc vivement sur switch pour ma part.

Who likes this ?

posted the 07/13/2023 at 06:47 AM by narukamisan