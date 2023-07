Valve ont confirmé que 10 000 jeux sont dorénavant vérifiés et compatible sur Steam Deck.Par ailleurs voici la liste des jeux les plus joués du mois de juin sur Deck.La Steam deck est actuellement en solde sur steam pour celles et ceux qui sont intéressés.

Who likes this ?

posted the 07/11/2023 at 12:08 AM by yanssou