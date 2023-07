c'est desormais un ratio de 3:2donc 3 ans de gold donnent 2 ans de gamepass ultimatesoit dans les 60€ l'annee de gamepass ultimateou dans les 42€ via codes turquecouplé au partage de compte (ou meme sans) ca reste un super deala noter qu'on attend toujours le gamepass family and friends a 22€/mois

Like

Who likes this ?

posted the 07/06/2023 at 10:16 PM by skuldleif