Ne vous attendez pas à ce que la prochaine vague de missions narratives ait lieu la saison suivante et la saison d'après, ou quoi que ce soit de ce genre.



Pour être honnête, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire l'année prochaine, ou qui sont déjà en cours de développement pour l'année prochaine, et qui combleront les lacunes que les joueurs auront entre-temps.



Nous essayons de faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression qu'il n'y a plus rien pendant une longue période. C'est plutôt 'il y a ce truc cool' et 'il y a cet autre truc narratif', 'il y a cet autre truc narratif' - nous continuons à raconter des histoires intéressantes et à faire avancer tout ça.

Overwatch 2 enchaine décidemment les "oof". Après avoir sorti le jeu le 4 octobre 2022 sans le mode PVE annoncé avec le jeu, après avoir annoncé que le PVE ne pourra pas être aussi ambitieux que prévu, qu'on serait plutôt dans des missions type "Overwatch Archive ++" du premier opus, et que sera intégré mais surtout dilué petit à petit dans les différentes saisons PVP (et donc dépendant de la date de validité de ces dernières si vous ne les achetez pas à temps)...... On apprend aujourd'hui qu'après les 3 missions à 15€ qu'on aura en aout prochain, il faudrait attendre pas avant 2024 pour avoir de nouvelles missions PVE.Jared Neuss, le producteur exécutif d'Overwatch 2, a déclaré en interview sur Twitch que les saisons 7 et 8 à venir n'auront pas de contenus PVE.Sachant qu'une saison dure 2 mois et que la saison 6 débutera le 10 aout prochain, le seconde vague de mission PVE n'arriverait donc pas avant février-mars (saison 9) dans le plus optimiste des cas.