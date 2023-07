Anime

Il y a peu, Toei animation a devoilé son bilan fiscal pour l'année qui vient de passer ainsi que leur projets pour 2023 à 2025.Je me suis dit que ce serait interessant de faire le point dessus, car il y a pas mal de truc assez méconnus voire carrement obscurs et qu'il y a plein de trucs.Alors déjà dans ce qui est prévu pour cette année, on a:Série de 2 films produite par la Toei et animé par le studio Deen qui conclueront Sailor moon Crystalracontant la seconde moitié de la bataille du sanctuaire et originalement prévue pour le début de cette année, elle a été repoussée à cet automne pour mieux en peaufiner le travail.premier projet pour feter les 100 ans qu'aurait eu Shigeru Mizuki. Cette seconde série Akuma-kun est la suite direct de la première adaptation sortie en 1989 et verra revenir le réalisateur de la série d'origine, le grand(Les petit malins, Sailor Moon, Magical Doremi, Tamayura, Aria, Princess Tutu, Hugtto Precure) pour la réaliser.Coproduction pour ADN avec le studio Français la cachette prévue pour cet automne, elle adaptera la série du même nom en 6 épisodes.Nouveau film Digimon Adventure se passant quand les personnages sont lycéens se basant cette fois çi sur les personnages de la seconde série.Encore une fois, le film sortira cette automne (le 27 octobre)1ère serie celebrant les 20 ans de la licence Precure et ciblant les fans de la série ayant vielli. La série suivra Nozomi Yumehara, l'heroine de Yes Precure 5, maintenant agée de 23 ans, mais fera aussi intervenir d'autres personnage des premières saisons de la licence (Saki et Mai de Precure Splashstar ont été devoilée à mon grand plaisir, Splashstar étant une de mes saisons favorite bien qu'elle soit de loin la moins populaire au japon).La série sera réalisée par le studio Deen et aura la mythique(Ranma, You're under arrest, Getbackers, Le Rakugo ou la vie, Hakuoki, Komi cherche ses mots) au chara design et débutera en octobre.2ème projet pour les 20 ans de Precure et premier film cross over de la licence depuis 5 ans. Il sortira en Septembre.2ème projet célébrant les 100 ans qu'aurait eu Shigeru Mizuki. Ce film se passant dans la continuité de la série de 2018 se centrera sur Papa Globule et la naissance de Kitaro et nous montrera comment il a appris pendant la seconde guerre mondiale à faire confiance aux humains au contact de Mizuki.Le film est prévu pour novembre 2023.C'est tout pour ce qui est prévu pour 2023, mais il reste encore quelques projet pour plus tard:3ème projet pour les 20 ans de Precure, ce sera une suite directe de la série Maho Tsukai Precure (dispo sur ADN) qui avait eu une production compliqué et dont le staf avait dû laisser de côté de nombreuses idées. La série suivra les héroines maintenant agées de 17 ans.série musicale dont le début de la production a commencé il y a deux ans.On y suivra un groupe de jeunes filles marginales et marginalisés dans la sociétés japonaise qui trouveront dans la musique le seul moyen de s'exprimer.coproduction avec le studio derrière Ultraman, le titre suivra un jeune homme qui sur une terre maintenant peuplée de Kaiju rencontrera une jeune fille mysterieuse semblant liés à ces derniers.Le projet montré dans plusieurs festivals a déjà été primé plusieurs fois pour sa qualité.Enorme projet de la Toei en coproduction avec le studio chinois Sanzigen (et leur branche 3D), réalisé par le réalisateur du film, scenarisé par les scenaristes deet chara designé par(le chara designer de Sonic).Le film sera réalisé conjointement par pas moins de 4 studio d'animation 3D japonais et chinoisToei animationMarza Animation () Sola Digital () et Sanzigen Digital (et aura un budget de 30 millions de dollars.