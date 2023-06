Une fois sur une planète , les joueurs pourront construire un avant - poste , comme une sorte de port d’attache. Ils peuvent être construits n’importe ou sur n’importe quelle planètes et peuvent être personnaliser a volonté , en faire un endroit parfait pour ce détendre en regardant les étoiles.

Les joueurs pourront facilement créer leur construction en vue de dessus comme par exemple le placement des bâtiments ou y apporter divers modification tout en revenant a la première personne pour peaufiner le tout.

Une fois construit les joueurs peuvent affecter leurs équipages et compagnons pour y travailler , configurer des extracteurs pour récolter des ressources ou mettre en place un système pour envoyer des marchandises entre vos avants – postes et stations d’artisanat.

Bethesda a conçu une galaxie avec de nombreuses endroits a explorer. Toutes ces planètes sont remplies de flores et de faunes extraterrestres.

Le studio souhaitent également que les joueurs vivent des expériences unique et différentes de celle d’un autre ou d’un ami qui a visité la même planète.

La technologie planétaire de Bethesda génére du contenu qui vient de lui même au fur et a mesure que le joueur explore. Cela signifie donc que Starfield construira une planète a mesure que les joueurs s’en approcheront. Le jeu ajoutera des endroits intéressants à explorer mais aussi des créatures dangereuse a rencontrer. Il y aura évidemment des missions principal que tout les joueurs vivront de la même manière mais l’exploration sera bien plus aléatoire pour chacun.

New Atlantis :

New Atlantis est décris comme «la plus grande ville jamais créée par nos soin » en teme de taille mais aussi en terme de foule et de quêtes.

Cette ville sera énormément bien garni , et racontera énormément de petits histoires.

C’est également ce lieu ou l’aventure avec « Constellation » commencera.



Constellation est décris comme une « société mystique » et ces membres forment les derniers explorateurs de la galaxie pour essayer de comprendre des réponses aux plus grandes questions de l’humanité.

Ces menbres sont composés de :

-Sarah Morgan , une ex soldat aventurière devenu par la suite la chef de Constellation.

- Matteo le théologien.

- Noel : Une scientifique talentueuse et protégée de Sarah Morgan.

- Walter : Un homme d’affaires très puissant et trésorier de Constellation.

- Vlad : L’ex pirate.

- Sam Coe : L’ancien cowboy de l’espace

- Barett : L’ingénieur spatial et gestionnaire du système d’arme à particules.

- Vasco : Un robot compagnon de Constellation. Il est inspiré d’un modele de base d’une machine de la NASA. Ces membres ont été allongés pour lui donner une apparence plus humaine.

Une machine industrielle adapté aux voyages spatiaux , de nature pacifique « Vasco » à tout de même des capacités de défense si besoin.

Dans le monde immersif de Starfield , les compagnons que vous rencontrez tout au long de votre voyage seront des individus avec leurs propres perspectives et pensées unique.

Ces compagnons se forgeront des opinions sur vos actions en tant que joueur , donnant naissance à une dynamique fascinante qui peut avoir un impact significatif sur votre expérience de gameplay.

Cette caractéristique des compagnons réactifs sert de puissant facteur de motivation pour les joueurs , les encourageant à explorer des chemins spécifique et à prendre des décisions avec une attention particulière.

Ces interactions s’intègre au récit vous permettant de façonner non seulement le sort de votre personnage mais aussi la dynamique de la compagnie que vous forgez en cours de route.

- L’union colonial qui est la première colonie humaine majeure dans l’espace ce situe dans la ville de New Atlantis mais aussi dans la ville de Cydonia sur Mars.

Les gens qui y vivent ont un grand respect par rapport à l’héritage de l’humanité et ce considère comme « les enfants de la Terre »

Sur Mars l’union colonial possède le plus grand complexe minier de son histoire.

- Au delà des frontières de l’espace il y a encore de nombreux systèmes à explorer ou dans certaines zones sont des factions hostile ou des coalitions indépendante.

Akila City dans l’espace de la confédération Liber Astra avec une ambiance très far west.

Neon , une ville dans une planète aquatique du système Stellaire de Vollii. Elle est une plate- forme de pêche qui est maintenant réputé comme une ville de plaisir ou tout peut arriver.

Red Mile dans le système Stellaire de Porrima ou encore dans le système de Kyrx.

Tant de mystère à découvrir dans ce Starfield , d’une ambition clairement immense et l’une des informations les plus mystérieuse est la découverte d’un pouvoir que le joueurs pourra obtenir et cela semble être de la télékinésie capable de projeter les ennemies en l’air.