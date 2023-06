Une superbe fresque animée façon tapisserie au cœur du metro japonais

accompagnée d'une courte vidéo montrant les artistes à l’œuvre

Cela ne vous aura sûrement pas échapper, mais SE est assez agressif sur le plan marketing depuis quelques semaines/mois. Que ce soit durant des events ou à travers les nombreux trailers diffusés, FFXVI est assez omniprésent ces derniers temps. Mais le plan de com ne s'arrête bien évidemment pas là.Alors pour fêter le J-1, je vous ferez grâce de l'avalanche de bande-annonce que nous avons déjà tous vu 1000x, et vous propose une petite sélection des différentes initiatives de SE et Sony en la matière.Accompagné d'une petite photo pour apprécier le rendu de nuit :__________________________________________________________________________________________________Maintenant, nous allons commencer notre petit tours des affiches publicitaires plus classiques, mais néanmoins très stylées