Mauvaise Nouvelle, Persona 3 ReloadDans une interview avec IGN, le producteur de Persona 3 Reloadet le directeur en chefont confirmé que Persona 3 Reload ne proposera que du contenu présent dans la version originale de Persona 3.source: https://www.ign.com/articles/persona-3-reload-wont-include-content-from-fes-or-portable-including-the-female-protagonist Quelques infos complémentaires sur Persona 3 Reload :- Le jeu sera traduit dans 13 langues dont le français- Le jeu sera plus simple à jouer.- Il sera en 4k / 60fps pour un rendu moderne.- De nouvelles séquences ont été réalisée autour des Personnage (Social Link ?)- Les animations et l'opening ont été refaits.- Le casing anglais à été refait !Protagoniste : Aleks LeYukari Takeba : Heather GonzalezJunpei Iori : Zeno RobinsonMitsuru Kirijo : Allegra ClarkAkihiko Sanada : Alejandro SaabAigis : Dawn M. BennettFuuka Yamagishi : Suzie YeungKen Amada : Justine LeeShinjiro Aragaki : Justice Slocum- Le jeu sera disponible sur Switch, Xbox, PS4, PS5, PC

Who likes this ?

posted the 06/11/2023 at 08:14 PM by nagori