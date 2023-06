C'est notre spécialiste des Souls-like, @Iglou2310, qui se lance dans la découverte de la démo de Lies of P, un souls-like très fortement inspiré de Bloodborne avec une touche de Sekiro dans les contres. Une bien plus longue que prévu avec beaucoup de souffrance et de sel sur la fin de la démo.Après la fin du stream Iglou à découvert enfin comment monter de niveau qui est via la femme en bleu dans le HUB principal