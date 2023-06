Une vidéo ou je dis tout le bien que je pense de F-Zero GX, passage en revue des OST de fou des pilotes, petits visites sur quelques vaisseaux de la version AX, et pour finir une coupe en Master ou je donne quelque astuces tout du long en jouant.

posted the 06/09/2023 at 01:46 PM by fdestroyer