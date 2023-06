Je suis tombé sur la chaine "TV Marc Oreylie" complètement par hasard sur youtube, et force est de constater que c'est du contenu "retro" de qualité, le gars a créé sa propre émission "Microsphère" en respectant les standards de l'époque, avec des mini jeux, des quiz, des marionnettes, des reviews ciné etc, bref une chaine que je vous recommande fortement

posted the 05/31/2023 at 10:14 PM by jaysennnin