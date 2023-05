Vous avez sans doute lu récemment que Nintendo considère que la formule "Botw/Totk" représente le futur de la saga et que l'on ne reviendra pas à l'ancienne.A mon avis, cela mérite quelques commentaires.Tout d'abord, je pense que cette remarque s'adresse uniquement aux jeux "3D". Il est tout à fait envisageable que Nintendo developpe désormais 2 types de jeux Zelda.A la manière des saga New Mario Bros / Gros Mario 3d, je pense qu'on aura d'autres jeux du type du remake de Link's Awakening. Plus simples d'accès, moins ambitieux et d'une certaine façon, pour un autre public, je pense qu'on aura (peut être même sur la dernière année de la Switch?) un A Link to the Past remake version Kawaï. Voir un Oracle Ages/Season. On aurait par la suite celui de la 3ds ALBW (excellent au demeurant) voir même un remake un peu ambitieux du premier jeu NES (ok avec un bon coup de propre et qcq ajouts pour le moderniser).Cette série 2D se prête mieux aux anciennes mécaniques de Zelda et permettent d'une certaine façon un Open World qui vieillit assez bien et permet une infinité d'experience. Le coup de frais du jeu 3ds à l'époque m'avait fait retrouver l'ambiance 16 bits avec délice.Pour les épisodes plus ambitieux, il semble impossible de revenir à la formule disons "OOT/TP". A savoir des couloirs entre des zones +/- ouvertes, accessibles qu'avec des équipements spécifiques. Ce cloisement sentirait vraiment le vieillot aujourd'hui et je ne pense pas que les critiques seraient tendres. En ce sens, le décrié Skyward Sword représente vraiment la transition avec les 2 derniers épisodes. Avec le recul, ce jeu de 2011 (tellement décrié à l'époque) était vraiment un jeu qui apportait bcp de nouveauté à la formule. Je retrouve bcp de sensations qui datent de ce jeu dans TOTK.Alors du 2D pour la vieille formule et de l'Open World pour les épisodes canons me semble être le duo gagnant. La concurrence (Elden Ring/ Horizon 2, demain Fable) sera de toutes façons sur de l'Open World. C'est désormais la norme pour le sentiment d'aventure.Reste à faire évoluer la formule Botw/Totk pour demain. Sachant qu'il a fallut 6 ans (disons 5 ans si on donne aux japonais 1 an de vacances Covid) pour offrir Totk, je ne pense pas que le prochain gros zelda viendra de si tôt. Sauf à réutiliser le monde de Botw une nouvelle fois, ce qui serait un peu décevant.Je dois avouer que, grand fan depuis toujours, je suis un peu déçu de retrouver la map d'Hyrule dans Totk mais surtout un cheminement très similaire (prologue pour les compétences, trouver les tours, 4 mêmes régions avec 4 donjons", un gros chateau Dark au milieu, devoir farmer à fond pour avancer...Etc..). Je me dis qu'il y'a un énorme potentiel pour de l'Open World avec un reboot sur le déroulé du jeu. Reprendre qcq éléments de l'anciennes formules et peut être aussi une DA moins typée avec un retour de la Fantasy plus classique. Je pense malheureusement que la DA d'origine (ALTTP, OOT) sera réservée à la 2D et qu'il faudra vivre avec ce design plus moderne dans les épidodes 3D.Nintendo a souvent su nous surprendre (WindWaker avec le moteur de OOT!). On peut donc rester confiant pour le futur. Les ventes de TOTW vont cependant conforter Nintendo dans la direction actuelle.Cependant avec une map aussi grande + le ciel + le sous sol, il sera difficile de surprendre encore pour la suite. Ca doit se gratter la tête chez Nintendo!Pour conclure, je dirai que Zelda évolue, c'est déjà pas si mal quand on compare à d'autres séries japonaiss qui n'ont pas su ou qui ont échoué (castevania & silent hill ?). Il faudra sans doute refouler profondement nos fantasmes du Zelda parfait que nous attendons tous depuis des décennies et qui correspond finalement à nos souvenirs de gamins teintés de nostalgie. Une sorte de OOT avec les graphs de la demo Wii U (oui celle de l'araignée), mais avec un Open World, des gros donjons Dark, des rubis dans des coffres et le grappin dans le dernier Tiers. Cet épisode ne sortira sans doute jamais. Mais il y'aura encore bcp bcp d'aventures à vivre en Hyrule, c'est certain.En attendant, je retourne amalgamer et farmer du Sonium.NB: pour les gros fans de Zelda qui n'ont pas fait Elden Ring, c'est une experience à tenter, je vous le promets. Ca manque un peu d'énigmes, puzzle, d'une histoire et d'une difficulté grand public mais c'est clairement un jeu révolutionnaire dans son sentiment d'aventure.