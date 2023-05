Bandai-Namco vient d'annoncer la fin de service du jeu PAC-MAN 99 le battle royal Pac-Man qui est gratuit* (* pour ceux qui ont l'abonnement Nintendo Switch Online).Le jeu ne sera plus disponible et jouable d'ici octobre prochain MAIS ceux qui auront payé les contenus additionels (DLC) pourront continuer à jouer à ces modes offline.

PAC-MAN 99, qui est actuellement disponible en tant qu'avantage pour les membres Nintendo Switch Online, sera bientôt abandonné. La distribution du jeu principal et les ventes de chaque DLC prendront fin en conséquence. Le calendrier de la date de fin est le suivant : - 8 août 2023 : Contenu abandonné : Thèmes personnalisés payants - 8 septembre 2023 : Contenu abandonné : Pack Deluxe PAC-MAN 99 / PAC-MAN 99 Mode Unlock - 8 octobre 8, 2023 : Arrêt des services en ligne pour le jeu principal / distribution du jeu principal et des thèmes personnalisés gratuits. Même après l'arrêt des services en ligne pour le jeu principal, les utilisateurs qui possèdent l'un des DLC payants (PAC-MAN 99 Deluxe Pack ou PAC-MAN 99 Mode Unlock) peuvent continuer à profiter de CPU BATTLE, BLIND TIME ATTACK et SCORE ATTACK en mode hors ligne. Notes : - Les thèmes de PAC-MAN 99 achetés peuvent être utilisés en mode hors ligne. - Le contenu acheté peut être retéléchargé même après l'arrêt des ventes. - PAC-MAN 99 Deluxe Pack comprend tous les contenus téléchargeables payants, veillez donc à ne pas faire d'achats en double.

