Un speedrunner du nom de Gymnast86 a déjà établi un record pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom en terminant le jeu en un temps impressionnant de 94 minutes. Ce record a été confirmé par des sources fiables et diffusé en direct sur la plateforme de streaming Twitch.Cette performance remarquable a été réalisée peu de temps après la sortie officielle du jeu.C'est l'occasion aussi de retracer l'histoire du speedrun de Zelda BotW : https://www.gwoo.io/new/un-premier-speedrun-record-de-94-minutes-realise-pour-the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom