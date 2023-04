Le mode n'est pas mauvais mais ce n'est pas extra non plus.Le mode fait même très bas de gamme devant l'original voir carrément ridicule devant celui de Resident Evil 5 et 6.J'ai l'impression que le tout est causalisée à mort, le combo de 150 Kill à faire est impossible à perdre vu qu'il suffit de rester au centre de la Map pour que tous les Ganados viennent à nous. Plus besoin de connaitre les emplacements de respawn des ennemies donc.Le pire c'est que la poule qui apparait aléatoirement dans la Map ne compte plus dans le combo parfait, le Kill compte juste pour un bonus +50 K, il y a plus aucune pression avec cette dernière.On enlève du stress encore plus avec des pauvres sous-boss complètement inutiles à cause des pouvoirs des personnages dans l'abus le plus total.Entre le Leon de base qui inflige x3 de dégâts, Luis et sa dynamite qui One Shot tout le monde a plus de 50 mètres ou Krauser qui massacrent tout ce qui bouge avec un spam au couteau affolant (même pas besoin de son bras), les pauvres petits sous boss ne vont tenir que 5 secondes devant nous...On termine avec la taille des map ridicules et encore plus petites que dans le jeu original, ou est la tour dans le château? Ou est la partie du début de l'ile? Les maisons secondaires de la place du village également?Les musiques ne dégagent rien en plus, elles sont très génériques au possible, elle ressemble à des musiques qu'on retrouve sur des chaines de fans sur youtube.J'ai quand même fait mes rangs S++ avec tout le monde et sur toutes les map car comme je l'ai dit plus haut ce n'était pas mauvais, mais là ça fait clairement mode bonus et noncomme RE4 OG ou RE5 et 6. C'est vraiment dommage ce semi-ratage.