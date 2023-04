700$ !Une leak de bestbuy a confirmé le prix de la portable d'Asus, avec 8 coeurs Zen 4, 12 CU RDNA3, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un écran 1080p 120Hz, ce sera 700$ soit seulement 50$ de plus que le Steam Deck avec la même capacité de stockage.Un autre modèle moins puissant, cette fois annoncé officiellement par AMD devrait aussi être de la partie.Avec plus que 6 coeurs, 4 CU et 256 Go de SSD, ses performances devraient être proches du Steam Deck.Pas de prix leaké cette fois mais on peut imaginer que ça sera beaucoup plus proche des 400$ du Deck de base avec ses 64 Go d'eMMC.Plus de détails le 11 Mai avec l'annonce officielle.