Salut a tous !

Possesseur de séries ps5 switch et Steamdeck je me suis amusé à me faire un config.

C'est un patchwork de pièce récup chez mon père (qui lui est bien dans les pc et s'est fait Pote avec les mecs des 3 décharge du coin pour redonner vie au pc qui plante a cause d'une maj ! J'exagère un peu mais .....)

Bref tout ça pour en venir à la config. Mon père m'a filé:

J'ai un AMD Ryzen 9 3900x (pas idéal pour jouer a priori)

Une MSI magx570 wifi

Un nvme 1 to aorus avec Condensateur thermique

Des ram corsair Vengeance 4x8 3600 (pas la ref)



Moi j'ai pris

Le boîtier ixue corsair 4000x rgb

Avec le watter cooling master cool 360mm illusion

La 6950 xt saphir nitro plus a refroidissement semi passif

Et j'ai mon écran bureau

2k Philips e328



Je me régale. La combinaison avec la steamdeck pour mes déplacements pro c'est juste excellent.



MAIS.



J'ai une merde avec des drop fps de fdp. Pas sûr tout les jeux. Des fois sur des vieilleries genre CoH 2.

Et j'ai un peu du mal a savoir d'où ça viens



Ma CM MSI a du mal a calibrer la fréquence de 3600 et bloqué a 2333. A prioro problème hardware connue et il vaudrait mieux utiliser 2x16 sur slot 2 et 4. Donc même si pas cher invest

J'ai un peu de mal a imaginer que cela puisse venir de cela

Je sais que le ryzen 9 3900x est a priori en retrait sur les jeux. Mais bon compagnie of heroes 2 quoi ....

L'écran est franchement moyen (mais gratuit). J'ai fait un test sur ma LG nanocel 4k 120 hz sur ghotam knight. Aucun drop. Mais j'ai pas test des rts



Vous avez des conseils/ explication ?



Je suis a 2 doigts de prendre une CM DDR5 (TUF GAMING B650 WIFI a 220 sur amazon plus Kingston fury 2x16 a 6000)

Ça changerais mon prob ?

Ou l'écran ? Les prix écran sont pas foufou en ce moment. Vous auriez une recommandation ?



Fin bon je pense que c'est du fine tuning mais j'ai pas du trouver l e non réglage