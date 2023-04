Le prochain crossover de Jump est en développement depuis quelques années maintenant, suite à une fuite sur 4chan : RailRider (en fait il y en a eu plusieurs en septembre et octobre de l'année dernière, le leaker insistait pour poster, - je crois que c'est réel, vu l'immense désir de toujours poster ça - et c'était toujours cohérent les uns avec les autres). Il y a également eu une fuite en mars, également cohérente avec les autres fuites de l'année dernière. Et l'autre fuite qui a eu lieu en mars est la suivante : Bleach is Peak Fiction.



- Développé par l'équipe de Cyberconnect2 avec l'aide de Spike Chunsoft. Il s'agit d'un jeu de combat en arène.



- Le jeu utilise Storm 4 comme base, avec des améliorations de la qualité de vie, il y a donc beaucoup de similitudes. Certaines d'entre elles seront présentes dans Storm Connections.



- Différents événements de combat mash-up de moments emblématiques de l'anime. Le mode histoire est une excuse pour avoir des combats cool et tout ça.



- Tout le monde essaie de sauver le ''Jumpverse'' de la force combinée des grands antagonistes du Shonen Jump qui ont fusionné les univers dans un complot diabolique, probablement orchestré par un OC.



- Il y a de nombreux éléments à débloquer, du contenu, des personnages, etc.



- La liste des personnages est très longue. Le temps de développement supplémentaire dont ils disposaient a été utilisé pour cela et pour l'histoire, car ils n'avaient pas besoin d'un nouveau moteur. Les personnages ont également des formes alternatives.



- Il y a beaucoup de combats de boss et même, beaucoup de combats de boss qui ne sont pas sur la liste. Cela s'étend également aux personnages aléatoires dans les scènes et au-delà de cela, il y a aussi des PNJ.



- Il y a un hub assez similaire à celui de Jump Force (à la même échelle que le village de Hidden Leaf dans Storm 1), dans lequel vous pouvez parler aux PNJ pour obtenir des missions/batailles secondaires et pour faire avancer l'histoire. On s'y déplace à l'aide d'un personnage personnalisable.



- 140 personnages, 50 stages et 50 d'entre eux sont disponibles au début, le dernier n'étant pas un starter, mais débloqué après avoir battu le mode histoire, il vient donc en récompense.







- Le personnage personnalisable n'utilise que les animations de tous les autres personnages du jeu pour les spéciaux, avec des archétypes de base pour les attaques communes et normales.



Tous les personnages (jusqu'à présent).



Naruto : Naruto, Sasuke, Kakashi, Itachi, Hinata, Guy, Gaara, Tobi, Jiraiya, Orochimaru, Minato et Pain.

Dragon Ball : Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Krillin, Trunks, Yamcha, 18, Freeza, Cell, Broly et Beerus.

One Piece : Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Sabo, Chopper, Boa Hancock, Shanks, Portgas D. Ace, Brook et Law.

Bleach : Ichigo, Rukia, Aizen, Urahara, Grimmjow, Renji, Gin, Toshiro et Kenpachi.

Jojo : Jotaro, Dio, Jolyne, Giorno, Kakyoin, E. O. Speedwagon, Joseph et Yoshikage Kira.

Hunter x Hunter : Gon, Killua, Hisoka, Kurapika, Leorio, Biscuit et Kite.

Yu Yu Hakusho : Yusuke, Hiei, Kurama, Kazuma et Toguro.

My Hero Academia : Deku, Bakugo, All Might, Todoroki, Endeavor, Himiko Toga, Shigaraki, All For One, Kirishima, Dabi, Shota Aizawa et Twice.

Black clover : Asta.

Demon slayer: Tanjiro, Zenitsu, Rengoku, Iguro, Inosuke, Tomioka, Tengen Uzui, Mitsuri et Shinobu.

Yu-Gi-Oh : Yugi Moto, Seto Kaiba, Yusei Fudo, Aster Phoenix et Joey Wheeler.

Saint Seiya : Seiya et Shiryu.

Samurai X : Kenshin.

Boruto : Boruto, Sarada, Himawari, Inojin, Mitsuki et Metal Lee.

Death Note : Light et Misa. (Ils se battent de la même façon pour les défendre).

City Hunter : Ryo.

Haikyuu! : Hinata.

Bobobo-bo Bo-bobo : Bobobo-bo Bo-bobo et Don Patch.

Promised Neverland : Emma, Yugo, Sonju, Ray et Sister Krone.

Fist of the North Star (Poing de l'étoile du Nord) : Kenshiro et Ryuken.

Dr Stone : Senku et Gen.

Jujutsu Kaisen : Itadori, Nobara et Gojo.

Chainsaw Man : Denji, Power, Makima, Angel et Kobeni.



Les stages:

Konoha

Namek

--autres dans le futur--



Personnages aux formes multiples :

Goku : La capacité d'éveil est de devenir Super Saiyan, Super Saiyan Blue et Ultra Instinct.

Vegeta : La capacité d'éveil est de devenir Super Saiyan et Super Saiyan Bleu.

Naruto : Mode Sage, Mode Kurama Chakra et Mode Six Voies.

Sasuke : Rinnegan.

Luffy : Gear 4 et Gear 5.

Deku : 45% et Full Cowl.

Bakugou : Levée des Héros.



Personnages non retournés (pour l'instant) :

Barbe noire

Shishio

Meruem

Yoruichi

Madara

Kaguya

Galena

Kane

Prometheus



Tous les personnages sont issus du roster de base, sans DLC. De futurs DLC sont en cours de préparation. Il n'y a pas non plus de personnages de soutien dans le jeu.



à prendre avec des pincettes, en espèrant que ce soit mieux que Jump force.