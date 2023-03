en fouillant mes souvenirs de joueur, je me suis rappelé de ma première carte graphique 3D sortie en 1996, la Voodoo 3DFX 1, à l'époque c'était surtout une carte accélératrice 3D qui marchait de concert avec la carte graphique 2D de l'ordi, mais je me rappelle aussi du nombre important de jeux livrés avec (j'avais un bundle de diamond monster 3D)Descent 2Mechwarrior 2EF2000HyperbladeTomb Raideretc.je partage quand même quelques specs qui pourront faire rire aujourd'huivitesse de GPU : 50 MhzMémoire totale de la carte : 4mo ou 6mo selon les modèlesvite de la mémoire : 50 Mhzrésolution maximale : 800 x 600 (à une époque où la plupart des jeux tournaient en 320 x 200 sur PC pour être fluide)

Who likes this ?

posted the 03/29/2023 at 11:17 AM by jaysennnin