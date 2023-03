Hello les Kids!!Alors que tout le monde se souvient de la VHS Super Nintendo ( la vidéo de Benzaie est excellente à ce sujet).Il y en a une autre beaucoup moins populaire mais que j'avais adoré aussi quand j'étais plus jeune.La voici :La VHS Sega.Pas aussi marquante que celle de Nintendo et son sublime voice acting, mais j'en garde un sacré souvenir également

Who likes this ?

posted the 03/29/2023 at 10:18 AM by gasmok2