Un premier visuel pour le film Spy x Family qui s'intitulera "Code White" qui sera toujours produit par WIT STUDIO et CloverWorks dirigé par Takashi Katagiri. Le film racontera une histoire originale fait par l'auteur du manga et sortira le 22 décembre au Japon.La saison 2 de Spy x Family est prévu pour octobre prochain.

posted the 03/26/2023 at 01:26 PM by yanssou