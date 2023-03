Maintenant que Resident Evil 4 Remake est entre les mais de bon nombre de joueurs et de joueuses (même si sa sortie officielle est dans quelques heures!), nous avons une meilleure idée des changements apportés par Capcom avec cette version moderne du classique dans le genre horreur et survie. Qu’on se le dise tout de suite : l’équipe a réalisé un travail incroyable pour adapter ce chef-d’œuvre aux nouvelles réalités d’aujourd’hui. Mais comme avec le remake de Resident Evil 2, il ne faut pas s’attendre à une copie exacte du contenu de 2005.



Avant d’attaquer le plat principal des 10 omissions à retenir, il est important de préciser que le mode Mercenaries est en développement et qu’il sera offert en tant que contenu téléchargeable (DLC) gratuit plus tard. Il ne fait donc pas partie de cette liste.



***Les éléments suivants contiennent des divulgâcheurs (spoilers) au sujet de Resident Evil 4 Remake. Si vous n’avez jamais joué ou si vous désirez préserver la surprise, il est déconseillé de poursuivre votre lecture.***



1- Se faire arracher la tête par une scie mécanique



Malgré son aspect gore à souhait, Capcom s’est gardé une gêne et n’a pas cru bon inclure la cinématique de mort qui voyait Leon se faire arracher la tête par une scie mécanique. Pour les puristes, sachez qu’il y a de nouvelles animations de mort, par exemple dans le remake le Garrador à scie mécanique peut décapiter Leon en le coupant littéralement en deux… donc tout n’est pas perdu pour les fans de sadisme! Oh et Leon peut aussi se faire couper la tête par une hache, donc cela revient un peu au même.



2 - Gauche ou droite?



Une fois au chapitre 2-3, un choix s’offrait à Leon : emprunter la voie de droite qui le mènerait à un combat contre un géant ou celle de droite, une arène habitée par deux maniaques à la scie. Dans le remake, il n’y a plus de choix et la scène nous entraîne vers ce second scénario.



3 - Grenades incendiaires



Les grenades incendiaires, plutôt rares dans le jeu original, sont absentes. En échange, Capcom a ajouté une arbalète pouvant être achetée auprès du marchand pour 10 000 pesetas.



4 - Salle de lave



La salle de lave au chapitre 4-1 a été complètement retirée de Resident Evil 4 Remake, y compris les dragons mécaniques cracheurs de feu.



5 - Boss U3



Sans aucun doute la coupure qui fait le plus mal : le boss U3 ou « It » dans les mines. Cette créature cauchemardesque était accompagnée d’un puzzle à compléter pour manœuvrer dans des cages de fer suspendues. Une section tendue qui rappelle un peu le combat contre Verdugo plus tard.



6 - Poursuite de la statue Salazar



Dans le jeu original, Leon tente d’échapper à une statue animée de Salazar près du château. Cette scène loufoque n’a pas été retenue pour Resident Evil 4 Remake. Après tout, l’équipe de développement nous avait prévenus que le jeu ferait beaucoup moins appel aux Quick Time Events (QTEs). Par contre, vous retrouverez un clin d’œil dans l’environnement.



7 - Tuer le marchand



Le marchand, qui est de retour pour le remake de Resident Evil 4, pouvait être tué : ce n’est plus le cas. Au moment de le viser, Leon préfère abaisser son arme, comme pour dire que ce n’est pas une bonne idée…



8 - La salle aux lasers



La salle aux lasers, potentiellement inspirée du premier long métrage de Resident Evil lui-même précédant Resident Evil 4 de quelques années, est aussi passée à la trappe.



9 - Mini-jeu de la grue



Une scène sur l’île voyait Leon aux contrôles d’une grue pour cueillir des Ganados et les déposer dans un puits. Capcom a considérablement reconstruit le troisième pan de Resident Evil 4 Remake et cette scène n’a pas été retenue.



10 - Separate Ways



La campagne secondaire avec le personnage Ada Wong n’est plus. Avant de monter aux barricades, il y a une bonne nouvelle : le studio M-Two, qui était en charge du développement de Resident Evil 4 Remake, aurait été attitré pour créer ce contenu. Certaines des omissions les plus notables, par exemple U3 et les grenades incendiaires, pourraient très bien voir le jour dans cette histoire. Idem pour la salle aux lasers, qui pourrait tirer avantage de l’athlétisme d’Ada.



Bonus : d’autres retraits confirmés depuis peu :



Ashley ne peut plus mourir

Section avec le remonte-pente

Les portes qui pouvaient se briser

Arme à énergie P.R.L. 412

Insectes invisibles

La section de clocher avec ses routes dentées qui étaient bloquées

Salle de pendule à hache oscillante dans le château

Sections avec des Ganados à bord de camions

Section avec le bulldozer sur l’île

Ennemis robotisés

Assignment Ada

La plupart des Quick Time Events (QTEs)

La visée laser, cette fois réservée uniquement aux pistolets

La salle avec une mitrailleuse dans le château

La salle de trône

