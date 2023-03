Bonjour à tous, nouvelle CRITIQUE POSEEalors comme je l'avais dit je voulais depuis longtemps faire une petite video sur ce jeu, et cela m'a encore plus motivé quand j'ai vu celle de JeanBaptisteShow...J'adore son travail mais j'étais tellement à l'opposé sur 80 pour cent de ce qui est dit ou plutôt les non dit que j'avais envie aussi de m'exprimer sur ce jeu que je trouve totalement surhypé...ma critique vous verrez est un peu sevère mais je crois qu'elle est à la hauteur de ma décéption sur ce titre.. tant je suis fan de la sagabref encore une fois c'est vraiment fait de façon amateur mais si cela vous intéresse ça serait cool de la lire.je me rends compte que j'ai oublié de parlé de plusieurs choses mais je crois que c'est le lot de chaque vidéo ... ahaha Et pourtant comme vous imaginez elle m'a pris quand même du temps à réaliser...Pour la prochaine... RETURNALMerci à vousPS Vidéo 100 % Spoil, je voulais vraiment rentrer au fond des choses et expliquer vraiment le pourquoi du comment