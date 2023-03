Hello Gamekyo,



J'ai pas énormément de temps pour jouer actuellement mais il y a un jeu qui me ferait bien envie.



C'est Chained Echoes, j'entends du bien par certains sites mais je ne connais aucun joueur de mon entourage qui y a joué.



Du coup, je me demandais, est-ce que vous y avez joué et pourriez-vous me dire ce que vous en avez pensé ?



D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi on le compare à Chrono Trigger ? Est-ce que le scénario ou le gameplay a des points communs ?



Merci à tous d'avance !