Une des meilleures consoles portables avec une excellente ludothèque qui ne vieillit pas. Les prix des jeux flambent mais Aliexpress propose des jeux à 5€, faut pas hésiter.Nouvel écran IPS version 2, la qualité est dingue !Nouvelle coque et boutons neufs, haut parleur plus puissant.Quel plaisir de rejouer à cette console dans des conditions parfaite !Concernant les jeux achetés en loose sur Aliexpress, j'ai vu une solution très jolie pour les mettre en boite de façon originale. Des boitiers de cassette audio + de l'impression 3D

posted the 03/05/2023 at 06:43 PM by ostream