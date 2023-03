Je suis passé il y a peu à la caisse en achetant le steam deck et celui ci ma fait realiser pas mal de choses qui pourrait faire de la switch 2 une sacré becanne !



Je pense que nintendo á les moyens de creer une console qui pourrait faire tourner une grande majorité du catalogue current gen que ce soit les jeux ps5/ et meme les triples A, je m'explique:



Actuellement avec le steam deck, une machine qui a deja 1 an ,il est possible de faire tourner tout les jeux actuels sur une machine a 420 boules.



Cette becanne apporte son lot de petites idees qui boulversent pas mal l'experience de jeux ,en plus des upscallers modernes type fsr/dlss qui soulagent a mort la charge gpu tout en permettant une qualité d'image tres correcte , la feature qui pour peux etre un game changer est le rafraichissement parametrable



c'est perso la plus grande surprise de ce steam deck qui permet de jouer en lock 40 fps et permettant d'avoir une experience bien plus agreable que du 30 tout en menageant la batterie et permettant d'avoir de meilleurs visuels que si il tournait a 60. alors certes pour du competitif c'est pas pertinant mais pour enormement de jeux solos ca permet de trouver un sweetspot



Bref nintendo a une sacré carte à jouer, Ils ont bien plus de moyens que steam et proposer une machines qui permettrai de faire tourner tout les triple a en plus biensur des jeux nintendo, elle pourrait tout rafter