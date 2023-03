Une version Apple Silicon de Google Chrome est sortie.



Jusqu'ici, Chrome tournait via Rosetta 2 en mode compatibilité, comme une app x86 sous Windows ou Mac Intel.



Cela était très énergivore.



Maintenant, Chrome tourne en natif sur les puces Apple.

Pensez à mettre à jour pour épargner vos batteries, ou alors, pour revenir à Chrome qui a tous les avantages des extensions, blocages de pubs et de popups, et qui marche bien mieux avec les extensions de mots de passe notamment. Ergonomiquement aussi, Safari c'est de la daube.