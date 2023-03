Celui qu'on appelait Project Vitriol se dote cette fois d'un véritable nom. The Thaumaturge, nouvelle licence des développeurs du Remake de The Witcher et Frostpunk "Fool's Theory" se dévoile en vidéo.Il semblerait que ce projet sorte avant le Remake de The Witcher à une date encore inconnue, alors je vous laisse imaginer pour The Witcher Remake... Exclu PC pour le moment.