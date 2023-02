EGDF A ÉTÉ INVITÉ AUJOURD’HUI À PARTICIPER À UNE AUDITION FORMELLE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR L’ACQUISITION D’ACTIVISIONBLIZZARD PAR MICROSOFT. EGDF A SOULIGNÉ QUE PLUS IL Y A DE PLATEFORMES ET D’ÉDITEURS MONDIAUX EN CONCURRENCE SUR LE CONTENU EUROPÉEN, MIEUX C’EST POUR LES DÉVELOPPEURS DE JEUX EUROPÉENS.



Suite à la prise de parole de Brad Smith, président de Microsoft, devant la commission européenne le 21/02/2023, les convocations et entretiens d'autres acteurs de l'industrie se poursuivent.Nous apprenons donc que la EGDF (European Games Developers Federation) réaffirme sa position en faveur du rachat de ABK et affirme son soutien devant la commission européenne. L'EGDF avait déjà fait entendre qu'ils étaient pour ce rachat en janvier 2023 mais cela n'avait aucune valeur pour la commission européenne qui leur a donc demandé de témoigner.Le fait que la EGDF soit en faveur de ce rachat n'est pas neutre ni anodin... en effet le texte présenté à la commission européenne nous permet de mieux comprendre le pourquoi de se soutien envers Microsoft.Voici une partie de ce texte:Nous comprenons donc que la EGDF n'est pas rassuré par le positionnement de sociétés asiatiques qui sont très agressives sur le marché du jeux vidéo en investissant à marche forcé dans tout les secteurs de l'industrie du jeux vidéo. Tencent et NEtease étant clairement viser par ce texte, tout deux étant leader du marché de très loin et étant les plus gros actionnaires en investissant le plus dans divers entreprise du jeu vidéo. Et le marché européen étant devenu une terre promise pour ces sociétés. Tencent ayant investit entre autre dans Ubisoft, Don't nod, Paradox entertainement, Bohemian interactive, Voodoo, 1C Company, Yager Entertainment, Digital Extreme, Splash Damage et d'autres... tout en oubliant pas les autres sociétés occidental comme Riot games, Epic games pour les plus grosses et je vous le donne en mile... Activision/Blizzard/King.Nous remarquons aussi que le marché mobile est aussi visé où la EDGF "critique" le fait que ce marché soit contrôlé principalement par 2 acteurs, Apple et Google, qui imposent leurs choix et donc leurs tarifs aux éditeurs et studios. Microsoft selon la EGDF, apporterait de la concurrence et permettraient d'offrir une alternative sur ce secteur du smartphone.Microsoft trouve donc des soutiens dans l'industrie et même auprès des développeurs ainsi que des syndicats.Car ce soutien de la EGDF n'est pas le seul. Il y a plusieurs semaine la UNI Global Union et la Communication Workers of America approuver se rachat. La liste des soutiens officiel à se rachat s'allonge donc, ils rejoignent ceux de Valve, Nvidia, Take 2, Meta (facebook) et d'autres.On retrouve même comme en Angleterre un sondage fait par la CMA auprès du public anglais avait eu pour résultat que 75% de ceux-ci étaient favorable à ce rachat.Voici quelques liens sur lesquels sont basés cet article.https://www.mondespersistants.com/egdf-prend-la-parole-en-faveur-de-microsoft-lors-dune-audition-avec-la-commission-europeenne/https://www.actugaming.net/activision-blizzard-lopinion-publique-est-favorable-au-rachat-538764/https://www.generation-nt.com/actualites/take-two-gta-appuie-rachat-activision-blizzard-microsoft-2006056https://www.mondespersistants.com/meta-defend-lacquisition-dactivision-par-microsoft/https://cnplay.fr/detail-article,article,rachat-activision-blizzard-king-un-allie-de-poids-pour-microsoft.html