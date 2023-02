Bonjour,J'aurai besoin de vos lumières^^.J'envisage l'achat d'un PC pour le jeu. Comme je n'ai pas encore pris le temps de me renseigner sur le matos PC en général je suis un peu une bille j'avou. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir un PC prêt à l'emploi que je modifierai surement au fil du temps.Je suis tombé sur "une affaire" :https://www.cdiscount.com/informatique/achat-pc-ordinateur/vibox-vi-61-pc-gamer-24-ecran-pack-amd-athlon/f-1070851-vib5057551885261.html#clickId=variantblockQu'en pensez-vous ? En prenant celui la je prendrais la version la plus coûteuse mais aussi surement la meilleure la 1To NVMe M.2 SSD.C'est sur que ca fera pas le taf d'un PC à 1500 balles, mais si ça me permet de jouer aux jeux PC même si c'est pas un monstre ça me conviendrai.Bon jeu à tous