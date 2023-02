Sony ont eu enfin une bonne idée après leurs films de méchants dans l'univers de spider man , enfin un projet qui donne envie.Sony Pictures Television développe pour Amazon Prime Video une série sur le spider man noir de 1930 en live action, le showrunner a déjà été trouvé et ça sera Oren Uziel (The Cloverfield Paradox)Synopsis du comics :

posted the 02/09/2023 at 06:20 PM by yanssou