Salut salut !!! J'espère que quelqu'un aura une solution miracle avant que je ne déboule chez Tango et tue le connard qui est responsable de cette hérésieJe viens de me finir Iris Fall et j'ai eu envie de tester le fameux "phénomène" du moment à savoir Hi-Fi Rush.Seulement voilà je ne sais pas si je suis le seul à avoir ce problème mais ce jeu de merde (je suis tellement vénère dessus là que j'ai envie de planter les développeurs) ne propose pas de calibrer le jeu AVANT de le lancer (l'option calibrage est bloquée au départ) ... ce qui est totalement ingérable selon les décalages !!J'ai testé différentes façons d'appuyer, j'ai essayé d'anticiper, de retarder (très galère quand tu as l'habitude d'être en rythme), de mettre le son sur la TV, sur l'ampli, de mettre le métronome visuel du jeu (dispo avec le bouton back), ... rien à faire je suis toujours à côté de la plaque. J'ai réussi de justesse à passer le didactitiel du bouton X en faisant un peu n'importe quoi, mais là je suis coincé sur celui du Y (putain c'est la première fois que je me retrouve coincé sur un didactitiel, et encore plus où il faut juste appuyer 4 fois sur un simple putain de bouton).Ca fait 3/4 d'heures que je tente de toutes les façon de passer cette merde et rien à faire ça coince soit à la première soit à la deuxième note. J'arrive à en valider une de plus de temps en temps par miracle ,mais mon décalage entre le son et l'image ne doit me laisser que quelques millisecondes pour passer la note et en plus cette micro intervalle ne tombe pas sur le rythme ... Je n'arrive même pas à savoir si je dois anticiper ou retarder tellement le timing est juste. Et je vous assure qu'avec le morceau de musique de 4 sec qui tourne en boucle depuis 45 min je deviens fou. Je vous mets une capture pour vous montrer à quel point c'est n'importe quoi ... première note validée, seconde refusée alors qu'elle est plus proche du rythme affiché ... comment vous voulez faire ???Le pire c'est que j'ai toujours eu pas mal de facilité sur les jeux de rythme (Samba De Amigo, DDR, Guitar Héro, Rock Band, Metal Hellsinger) mais c'est bien la première fois que je ne peux pas calibrer le jeu AVANT de jouer et là c'est juste du n'importe quoi total !! Je ne peux pas passer un putain de didactitiel de merde avec leurs conneries et donc pas faire le jeu !!!