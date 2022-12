Je rate un peu noel (j'étais de reveillon), mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire partager un des concert de Noel de la chanteuse japonaise Kanon (Guin Saga, Angel Heart, la corda d'oro, The Last Story, Final fantasy collaboration album) surnommé au japon "la voix qui guérie" et "la voix des anges".et en bonusquelques autres chants lyriques qu'elle interpretejoyeuses fêtes