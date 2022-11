Hello tout le mondeJe souhaiterais avoir l'avis d'expert TV.N'ayant pas forcément les finances pour une Oled neuve, je me suis dirigé vers de l'occasion.J'ai trouvé une Oled55c6v de LG qui a 5 ans.Est ce intéressant pour une PS5, d'un point vue qualité d'image, fluidité et HDR?Je suis novice sur ce genre de caractéristiques.Merci!