Bonjour à tous,Hier soir j’avais envie de me refaire le film Crows Zéro et je me suis souvenue que j’avais le box du Blu-ray crows zero 1 et 2 acheté au environs de 2012/2013Tout content de les avoir retrouvé ma bonne humeur est vite retombé car sur tous mes lecteurs Blu-ray c’est à dire ma ps3 slim, ps4 fat, ps4 slim et même ma ps5 il me met disque illisible.Après une petite recherche il s’avère que c’est du à un problème de présage en usine ou la société (QOL) qui s’en est occupé utilisait une résine pollué, et les disques avec le temps de dégradais….voilà le lien de avec la liste des Blu-rays concernéhttp://bluraydefectueux.com/index-des-blu-ray-defectueux/Edit : j’ai envoyé un mail pour un échange on verra bien