Ce « RE2 demake », aussi ahurissant que raté, est assurément le jeu le plus intéressant de la Game.com.

Limité au seul scénario A de Leon, il n’en propose pas moins tout le déroulement : des rues de Raccoon City au laboratoire d’Umbrella en passant par le commissariat et les égouts, les grandes lignes de l’original sont là, même si Leon ne rencontre personne : ni Claire ni Ada ne feront d’apparition.

Graphiquement, c’est présentable, et on retrouve le menu d’inventaire, la carte... Mais est-ce seulement jouable ? Avec un taux d’images par seconde inférieur à 5, c’est très compliqué : saccadé et rigide à en mourir, on est à mi-chemin entre le LCD et le jeu vidéo.

Lorsque l’on croise les zombies et autres lickers, la maniabilité peu réactive ne permet pas de les éviter ou les tuer facilement. De plus, le rendu des perspectives n’aide pas à appréhender simplement les éléments de décor, notamment les portes.

Voilà tout de même une authentique curiosité : alors que le jeu aurait pu en rester à une simple arnaque, une équipe de développeurs – sans doute passionnés de l’original – semble avoir bel et bien voulu aller jusqu’au bout du délire pour livrer ce projet farfelu mais fascinant.