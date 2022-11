Après Innocence, Asobo avait une histoire à poursuivre. Si la Provence et la Méditerranée offrent des cadres plus colorés et ensoleillés, la quête d’Amicia et Hugo va cependant suivre une route pavée de noirceur et de désespoir.

Entre calme et fureur, A Plague Tale – Requiem ne ménage pas le joueur, qui devra lutter comme ses héros contre un terrible destin. Plus longue que le précédent volet, l’aventure repart grandement sur les mêmes bases, mais apporte progressivement sa touche, avec un peu d’exploration.

Séduisant, ce jeu l’est indéniablement, et on voudrait l’adorer sans réserve, mais quelques défauts agaçants viennent ternir le tableau. Les phases d’infiltration usent en effet de ressorts déjà utilisés (et usés) dans le premier volet, et certaines séquences imposent un die & retry des plus frustrants, tandis que des murs invisibles trop apparents témoignent d’un level design archaïque pour un jeu de 2022.

Toutefois, un récit poignant, des plans absolument superbes qui s’offrent à nous, des personnages toujours attachants et une musique de très grande qualité, sont autant de composantes d’une direction artistique remarquable, dont on conserve au final les meilleurs souvenirs.