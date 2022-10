Novembre 2001 ,il y a 21 ans maintenant je prenais la plus grosse claque vidéo-ludique de toute ma vie de joueur. je me rappelle comme si c'était hier je couper souvent la console tellement le jeu me fouter les boules....mais je revenais quelques heures voir minutes après avoir coupé la PS2 , happé par la ville..Je me suis jamais remis de la première expérience avec ce jeu,jamais remis de l'ambiance,de la musique extraordinaire,des rencontres que l'on fait ,de la VHS,de la lettre de fin ...Je me rappelle encore du trailer a le3 2001 wow incroyable...Honnêtement ceux qui hésitent encore a attendre le remake pour faire ce jeu n'attendez pas il a certes vieilli sur le gameplay (c'était déjà le cas a l'époque ) mais pas sur le reste.D'une le jeu reste "beau" pour de la PS2 mais tout le propos l'histoire la subtilité les personnages l'ambiance sonore l'atmosphère les cinématiques le jeu d'acteur les monstres si particuliers...et la bande originale évidemment au panthéon.Les mecs qui ont fait ce jeu a l'époque sont des putains de génie j'ai pas d'autres mots complètement a contre courants de tous les jeux d'horreur traditionnelle ou même de jeux vidéo tout court .Une oeuvre émotionnelle sans pareil.Silent Hill qu'elle série du 1 au 4 on a tous nos préfèrences moi je les aimes tous ils m'ont tous foutus sur le cul mais oui sh2 c'est et ça restera spécial pour toujours.J'espère vraiment qu'ils vont respecter ce jeu comme il se doit et tous les détails.Do what's best for you, James.James...