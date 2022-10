Et oui d'après un article de xboxygen, le jeu gotham knights exclus new gen ne permettra pas de mettre le mode 60 fps. J'étais hyper chaud pour le prendre, mais cette annonce sonne le froid sur ma hype. Bref que pensez vous de l'abscence d'un mode 60 fps!

posted the 10/15/2022 at 10:34 AM by spencer