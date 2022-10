Chapitre 1063 : « Ma seule famille ».- En couverture, on voit que Cracker est gelé et que Brûlée pleure. Brûlée dit que Pudding a été kidnappé.- Luffy, Chopper, Jinbe et Bonney changent de vêtements avec une machine spéciale de Vegapunk. Luffy, Chopper et Bonney portent des vêtements futuristes et Jinbe porte des vêtements hawaïens.- Ils rencontrent Kuma, un robot policier en uniforme. Il est différent du vrai Kuma, il porte des lunettes de soleil rondes et a des épaules robotiques.- Kuma les attaque. Luffy est sur le point de frapper Kuma mais Bonney l'arrête.- Bonney dit que Kuma est son vrai père et sa seule famille. Nous pouvons voir une image de Kuma plus jeune tenant Bonney lorsqu'elle était enfant.- Aucune nouvelle du groupe de Zoro dans le chapitre.- Coupure et nous passons à un autre endroit : On voit que Barbe Noire tend une embuscade à Law au milieu de la mer.- Barbe Noire a amené avec lui Jesus Burgess, Van Augur, Doc Q et Stronger (son cheval). Tous ont le pouvoir d'un fruit du démon.Jésus Burgess : Riki Riki no Mi : Il a une force anormale.Doc Q : Shiku Shiku no Mi : Il peut infecter les personnes avec une maladie ("Shiku" est le mot japonais pour "malade").Van Augur : Wapu Wapu no Mi : Il peut téléporter des gens ("Wapu" est le mot japonais pour "warp").Stronger (le cheval) : Uma Uma no Mi Mythical Zoan, Modèle : Pegasus- Law s'échappe sur une île voisine mais Van Augur téléporte Burgess en premier. Burgess soulève une montagne entière et la jette à Law.- Doc Q arrive chevauchant Stronger. Barbe Noire est au-dessus des deux.- Doc Q utilise ses pouvoirs pour transformer Law en femme pendant un moment, mais Law utilise son Haki pour briser le pouvoir de la maladie de Doc Q.- Law dit qu'un Haki fort peut annuler les pouvoirs des fruits du démon. Il dit aussi qu'il a beaucoup appris de la bataille contre Kaidou et Big Mom.- Barbe Noire apparaît devant Law. Barbe Noire se demandait lequel des 3 capitaines qui avaient quitté Wanokuni croiserait sa route en premier.- Dans la dernière page, Blackbeard et Law sont prêts à se battre.Barbe Noire: "Kaidou devait en avoir un... Alors je vais prendre tous vos Road Poneglyph !!"Law : "Je suis prêt !! Le gagnant remporte tout !!!"Fin du chapitre, pas de pause la semaine prochaine.(C/C sur Gaara forum, source d'origine: Redon)Non mais ODA !!!!!!!