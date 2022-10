Mais par une IA...DALL-E en l'occurence.Ce petit joujou permet en quelques clics et autant de mots clés de créer une image à partir de rien...Comment expliquer cette sensation quand vous découvrez une image qui n'existait pas il y'a 5 secondes de ça..Moi qui ai fait des études dans le domaine de la peinture/dessin je suis stupéfait car si ce genre d'outil était présent à l'époque je pense que j'aurai pu remplacer certains profs ^^C'est loin d'être parfait mais ça a le mérite d'être créer en moins de temps qu'il faut pour lire ces quelques lignes..Puis vos images sont modifiables et téléchargeable gratuitement.Par contre nombre d'images créées gratuitement limitée sinon il faut passer à la caisse..Vu le boom qu'est en train de connaître ce secteur je pense que certains d'entre vous n'y seront pas étranger, mais au cas où je pose quelques créations de mon apprenti virtuel pour ceux qui découvre le phénomèneUn petit Spider-Man pour tester en mode Da VinciLà ça fait très map multi Halo je trouve !Un petit Homer en mode Van Gogh et les variations proposées pour l'image, variable a volonté si vous trouvez pas votre bonheur dans les 4 propositions.Un paysage stylisé ''fait main'' et un Goku qui ferait pâlir certains épisodes de Dragon Ball SuperSi vous avez des créations a partager, faites tourner !!PS: Inscription gratuite avec adresse mail