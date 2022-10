C'était donc la deuxième grosse présentation, la première était l'annonce via un concept CG pour vendre du rêve. Perso j'ai trouvé cela assez naze et très très en retard sur l'état de l'art dans le domaine. Elon ferait mieux de ne pas se disperser et de concentrer sur Space X. https://www.sudouest.fr/international/videos-elon-musk-presente-optimus-l-ambitieux-robot-humanoide-de-tesla-12447710.php

Who likes this ?

posted the 10/03/2022 at 11:07 AM by newtechnix