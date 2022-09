Actualités

Si vous ne le backé pas plus que ça bande de moules è_é En effet même si pour moi ça semblait acquis de base vu le passif de Wild Arms, Armed Fantasia n'aura pas d'anime en guise d'opening s'il n'atteint pas le pallier de 1.455.000 $$$ (owi l'argent!)Alors j'entends bien qu'aujourd'hui comme les jeux sont d'une tremendous beauté, qu'il y a moins besoin d'anime ou de cinématique en images de synthèse...Mais c'est pas une raison pour chier sur les openings! La première impression ça compte. Regardez Zelda Breath of the Wild et Skyward Sword (?) qui n'ont même pas d'opening alors qu'Ocarina, Majora, Wind Waker et Twilight avaient tous des openings SUPERBESTiens un petit opening CULTE de Wild Arms 3 en ANGLAIS pour te réveiller. Bon sur ce vous savez quoi faire et trainez pas trop les cowboys parce que dans 20 heures c'est fini