Elemental est prochain film Pixar prévu pour 2023, Nous suivons les aventures d'une fille de feu, Ember, et d'un garçon fait d'eau appelé Wade. Ils sont amoureux l'un de l'autre, malgré leurs différences, ainsi que l'impossibilité pour eux d'être ensemble. Le film est prévu pour le 16 juin 2023 au cinéma.Elio, encore en cours de développement. Nous suivons les aventures d'un jeune garçon exclu de la société, mais qui pourtant va devenir Ambassadeur intergalactique de la Terre. Le film est prévu pour l'été 2024.Vice-Versa s'offre un second opus annoncé par Pixar .Espérons un bon film généralement les suite Pixar sont décevante ( A part les indestructibles )Le film est prévu pour juin 2024.Wish un nouveau film signé par Disney Animation Studio prévu pour novembre 2023. Ce film commémora le 100e anniversaires de Disney.L'histoire racontera une jeune fille nommé Asha et elle explorera les origines de l'étoile filante de Disney.L'animation mélangera image de synthèse et aquarelle.