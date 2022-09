Prévue day one sur le gamepass, la suite très attendu de S.T.A.L.K.E.R se voit potentiellement repoussée de 1 à 2 ans suite à la guerre en Ukraine. Déjà reportée une première fois avec pour conséquence un déménagement des développeurs Ukrainiens vers d'autres bureau à Prague(République Tchèque).La Xbox annule carrément les pré commandes du jeu et commence à rembourser les joueurs qui auraient déjà pré commandés.

Les personnes qui ont commandé la précommande STALKER 2 sur le Xbox Store reçoivent des messages dans lesquels la société annonce que leurs commandes ont été annulées. Dans le même temps, Microsoft rembourse aux joueurs l'intégralité des frais de paiement, expliquant la décision d'annuler la précommande par le fait que la première de STALKER 2 a été reportée à une "date non confirmée dans le futur". Bien sûr, le Xbox Store a également désactivé la possibilité de passer de nouvelles précommandes. A lire aussi : Processeur gaming L'ensemble de la situation suggère qu'il faut s'attendre à un retard considérable, peut-être même 1-2 ans, pas plusieurs mois. Il convient de noter, cependant, que cela est tout à fait compréhensible, car les développeurs ukrainiens ont maintenant des questions plus importantes à l'esprit.

posted the 09/08/2022 at 09:01 PM by kratoszeus