Synopsis :Fuko Izumo est une jeune femme atteinte d’une terrible malédiction qui vient faire s’abattre une catastrophe sur tous ceux qui entrent en contact avec sa peau. Plus la partie de son corps touchée est large, et plus la catastrophe est importante.Comprenant qu’elle ne pourra jamais vivre une belle idylle comme elle a l’habitude d’en voir dans ses mangas favoris, elle décide de se donner la mort, mais est interrompue par Andy, un zombie immortel qui cherche une solution pour mettre fin à ses jours.L’objectif d’Andy est simple : se servir de la malédiction de Fuko pour subir une catastrophe suffisamment puissante pour l’éliminer !Seulement, alors qu’ils viennent tout juste de faire connaissance, une mystérieuse organisation répondant au nom de « l’Union » fait, elle aussi, son apparition…