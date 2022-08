Halo Infinite est sorti sans les projecteurs. Repoussé d'un an, il a fallu attendre quelques mois de plus pour enfin jouer à la campagne solo. L'histoire démarre un peu bizarrement : on ne sait pas vraiment pourquoi on se retrouve là, surtout après la fin de Halo 5.

Peu importe, on attaque l'histoire sur les chapeaux de roues dans un vaisseau humain en perdition. Juste le temps de découvrir un nouveau gadget, le grappin. Cet objet va dynamiser les combats de façon magistrale et vous aller privilégier le corps à corps. Pour un FPS, c'est bizarre. Mais attendez de voir : une fois le premier chapitre bouclé, vous vous retrouvez sur un anneau, encore. Et surtout dans un monde ouvert !

Bon refrénez vos ardeurs, le jeu en devient bien plus lourd. Les choses à faire sont à peu près toujours les mêmes : Exploser, détruire, bourriner. Il y a aura des bases à reprendre pour en faire des points de téléportation, des objets d'amélioration à trouver, des boss à affronter, etc. La campagne solo se parcourt en suivant les objectifs principaux, elle est très longue voire totalement ennuyeuse. Ça ressemble beaucoup à Halo 1 dans les environnements, mais c'est chiant ; et fin ouverte, encore.

