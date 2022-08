Je sais pas si l'info à déjà tourné, mais je sais qu'il a pas mal de gros fan de DBZ ici, donc je partage :Swatch s'associe à Toei pour proposer une gamme de montre DBZ, j'ai pu couvrir la sortie du truc directement à la source, à la cité du temps :Superbe décoration sur le toit du Drive-In à montre!! On voit toute la collection dans la vidéo.

Like

Who likes this ?

posted the 08/27/2022 at 02:59 PM by fdestroyer