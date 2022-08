Ayant grandi en Côte d'Ivoire, je voulais partager avec vous ce petit reportage sur la pratique locale du jeu vidéo, entre le fort marché de l'occasion, la tolérance du hack de consoles, les salles de jeux et l'esport, bon visionnagepour ceux qui auraient des questions sur la monnaie locale 1 euro --> 656 FCFA

Who likes this ?

posted the 08/23/2022 at 02:09 PM by jaysennnin