Salut !On reparle encore des musiques de Final Fantasy, et on va conclure sur la trilogie Final Fantasy XIII avec Lightning Returns, épisode que j'ai plutôt apprécié pour le coup, même si niveaux musiques, et bien j'ai toujours un petit soucis avec les styles... Mais y'en a vraiment de superbes !Alors, que pensez-vous des musiques de Lightning Returns ?Vos favorites ?Pour vous, le trio de compositeur sur les deux derniers épisodes a t-il été plus judicieux et intéressants que simplement Hamauzu pour FFXIII ?Et globalement, les musiques de cette trilogie ? Du lourd, du moyen, du nase ?